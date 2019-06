Baleado, homem invade base da PM após fugir de tribunal do crime no AM

O homem invadiu a base da 13ª Cicom, no bairro Cidade de Deus para pedir socorro | Foto: Divulgação

Manaus - Após ser atingido com dois tiros, um homem, de 30 anos, conseguiu fugir de um tribunal do crime, por volta das 5h15 desta quinta-feira (13). Para pedir socorro ele invadiu a base da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), localizada na rua Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Desesperado, o homem informou aos policiais militares, que estavam de plantão na unidade, que foi sequestrado por vários criminosos e sofreu a tentativa de homicídio na rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a poucos metros da 13ª Cicom.

Os policiais fizeram buscas pelos suspeitos, porém ninguém foi encontrado no local informado pela vítima.

O homem foi alvejado nas nádegas e em um dos pés, ele foi conduzido pela equipe policial para o Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, na avenida Autaz Mirim, Zona Leste da capital. O estado de saúde dele não foi divulgado. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Salvo por PMs

Policiais militares da 23ª Cicom encontraram um jovem de 21 anos amordaçado e com mãos e pés amarrados na área do Buritizal , no bairro da União, Zona Centro Sul de Manaus, no fim da tarde de quarta-feira (12). O homem relatou aos PMs que foi sequestrado e seria morto por criminosos do Comando Vermelho (CV), facção que domina o tráfico de drogas na localidade.



Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Cacique é morto com 8 tiros por pistoleiro da FDN em invasão de Manaus

Vídeo: PMs salvam jovem que seria executado por membros do CV