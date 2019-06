Polícia faz varredura em área do tráfico na zona Leste

A operação foi resultado de investigações do 9° Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP) | Foto: Erikson Andrade / SSP

Manaus - Na tarde desta quarta-feira (13), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou na zona leste a Operação “Honestus Campis”, com foco no combate ao tráfico de drogas e a disputa entre facções rivais, que ocasiona mortes na capital. Dois homens foram presos em flagrante na comunidade São José dos Campos, no bairro São José, por tráfico de drogas. Um dos presos é suspeito de participação em um homicídio.

A operação foi resultado de investigações do 9° Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP). Os trabalhos tiveram coordenação do secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, do Delegado-Geral Lázaro Ramos, e do subcomandante da Polícia Civil, coronel Silvio Mouzinho.

Foi a 23ª operação integrada coordenada pela Secretaria de Segurança, a quinta focada especialmente na prisão de pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios. Composta por policiais civis e militares, com apoio do Corpo de Bombeiros, a operação “Honestus Campis” foi desencadeada para cumprir mandados de busca e apreensão. Os helicópteros do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da SSP, também estão sendo empregados.



“Ela visa combater o tráfico de drogas e essa guerra entre grupos organizados. É mais uma resposta para que a população tenha a segurança necessária para seguir sua rotina com tranquilidade. Foi uma ação de ocupação e mapeamento dessa área, para mostrar que quem manda é o Estado”, disse Bonates.

Foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas João Pedro Ricardo da Silva, 26, e Walterney de Menezes Brito, 25, vulgo "Tenente". Este último também é suspeito de um homicídio realizado em 2018, no bairro São José.

Segundo o delegado Pablo Geovanni, titular do 9 DIP, a área alvo dos mandados foi definida também por conta de homicídios registrados nos últimos meses em função de disputas por pontos de venda de drogas. Mais de 100 trouxinhas de cocaína, porções da droga, um pacote de maconha tipo skunk, balança de precisão e um caderno com anotações de tráfico foram apreendidos na ação.

Homicídios em queda

A capital amazonense registrou queda de 7,3% nos números de homicídios nos quatro primeiros meses de 2019, conforme indicadores da SSP-AM. De janeiro até abril, a cidade totalizou 243 casos. Só em abril, a redução nos casos de assassinato é a maior em dois anos.

A DEHS contabilizou 58 prisões em decorrência de assassinatos até março. O número representa um aumento de 190% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 20 prisões foram efetuadas, de acordo com dados da Delegacia.

*Com informações da assessoria

