Criança de 6 anos era estuprada pelo próprio pai e pelos vizinhos

Seis pessoas foram presas nesta quinta-feira (27) por envolvimento no estupro de uma menina de 6 anos, ocorrido no Mato Grosso do Sul. Entre os presos estão o pai e a mãe da vítima.

Os suspeitos eram investigados desde o mês de abril, após a Delegacia de Polícia de Carlinda ser acionada pelo Conselho Tutelar. A criança tinha revelado na escola que era abusada por pessoas do seu convívio familiar.

Diante dos fatos, a Polícia Civil passou a ouvir os professores da criança, os conselheiros tutelares que atenderam o caso, parentes e outras testemunhas.

Ao ser ouvida, a vítima contou com detalhes os abusos sexuais praticados pelo pai e pelos suspeitos que moravam do lado da residência dela. No decorrer das apurações, os suspeitos também foram ouvidos.

De acordo com o delegado que acompanhou os depoimentos, Vinícius de Assis Nazário, durante oitiva especial, realizada na terça-feira (25), a vítima revelou que o pai a colocava para assistir vídeos pornográficos.

Ao relatar para a mãe o ocorrido, a suspeita passou a ameaçar a filha, dizendo que, se ela continuasse falando sobre o assunto, o pai seria preso, e consequentemente, ela apanharia muito.

“Os indícios apontam que a mãe da vítima vinha coagindo a filha, tentando convencer a menina a não dizer a verdade em Juízo. A criança chegou a revelar que os pais prometeram dar um pastel, caso ela mentisse sobre os fatos”, lamentou o delegado.

Audiência de custódia

Ao final da audiência, o Ministério Público representou pelo pedido de prisão temporária dos acusados, deferidos imediatamente pela Justiça

Com as prisões de 30 dias cumpridas, a Polícia Civil dará continuidade nas diligências para ouvir novamente os suspeitos e outras testemunhas, para conclusão do inquérito.

O pai da vítima será indiciado por expor a criança a assistir vídeo pornográfico, bem como pela omissão. Já a mãe responderá por fraude processual.

As ordens de prisão contra o casal e os quatro vizinhos foram decretadas e cumpridas em audiência no Fórum da Comarca local, com a presença também do Ministério Público e Defensoria Pública.

