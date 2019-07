Adolescentes revelam motivo do assassinato de menina de 14 anos

Após a repercussão da morte da adolescente de 14 anos. As suspeitas do crime, também adolescentes, relevaram o motivo do assassinato. O crime aconteceu, na terça-feira (25), na praia de Maria Farinha, na capital de Pernambuco, na cidade de Recife

De acordo com a polícia, as duas meninas foram apreendidas ainda na praia, onde o crime aconteceu. Elas confessaram que a motivação do crime seria ciúme.

A vítima teria dado em cima da namorada de uma das assassinas. Com ciúmes da jovem, a dupla se uniu e decido dar um fim na rival.

O delegado do caso ainda chocou revelando que, no depoimento, as jovens confessaram que desde o princípio pensavam em filmar a morte da menor e que o objetivo era divulgar o conteúdo.

Já se sabe que pelo menos uma das jovens teria passado pelo sistema de atendimento socioeducativo pernambucano. A mãe da vítima, em entrevista ao site TV Jornal, confessou que estava abalada com o crime e garantiu que tamanha atrocidade não se faz nem com um bicho.

As adolescentes estão na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

Vídeo do caso:

| Autor: Divulgação





Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: adolescentes matam menina de 14 anos e filmam tortura