Motor de barco suga cabelo de menina de 7 anos no Pará

As regiões mais distantes do estado de Belém têm registrado com cada vez mais frequência acidentes envolvendo moradores locais e motores de barcos. São 28 municípios entre o arquipélago do Marajó e oeste paraense, nessas cidades, famílias utilizam barcos como meio de transporte.

Na sexta-feira (21), uma criança de 7 anos foi mais uma vítima. Ela viajava com os pais e os irmãos em um barco quando escorregou e teve todo o cabelo engatado pelo motor da embarcação, desde então, a criança está internada na Santa Casa de Misericórida, em Belém, em recuperação.

Mas segundo especialistas, esse tipo de trauma requer um tratamento que pode durar anos devido a gravidade dos ferimentos e possíveis sequelas.

No ano passado, foram registrados oito casos de escalpelamento, que é o arrancamento brusco do couro cabeludo e, em alguns casos, de outras partes da cabeça como orelhas e sobrancelhas.

Neste ano já são seis casos. A Santa Casa, que é referência nesse tipo de tratamento, entrou em contato com o Ministério Público para pensar em formas de combater este problema.

A Capitania dos Portos e o governo do Estado passaram a oferecer a colocação de protetores do eixo do motor sem custo para os donos das embarcações.

