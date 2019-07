Em Manaus, homem é morto enquanto caminhava pela rua

As câmeras de segurança do local devem ajudar a identificar os suspeitos de cometer o crime | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto na noite desta quinta-feira (11), na rua São Luís, no Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. A vítima foi surpreendida por suspeitos que estava em um carro de modelo não identificado.

De acordo com os policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos chegaram, pararam o carro em um local próximo, desceram do veículo, e surpreenderam a vítima, que passava pela calçada quando foi atingido com vários tiros.

No local da ocorrência, câmeras de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos de cometer o crime. Moradores relataram a polícia que não conheciam a vítima e que ele também não era morador da área.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

