Vídeo: empresário é assassinado a tiros no Dom Pedro, em Manaus

Manaus - O empresário Yann Victor Fonseca Rios, de 25 anos, foi assassinado a tiros, na manhã desta segunda-feira (29), dentro da garagem da própria casa, no conjunto Álvaro Neves, bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Na ação criminosa, o cunhado da vítima foi baleado e foi levado para uma unidade hospitalar.

Segundo informações de testemunhas, o crime ocorreu por volta das 7h. O empresário se preparava para sair de casa, localizada na rua Alameda B, quando foi surpreendido pelos assassinos.

Os criminosos chegaram ao local em um carro, modelo Gol, de cor vermelha, dois desceram do veículo foram na direção do empresário. Um dos suspeitos, segundo testemunhas, estava usando tornozeleira eletrônica.

Remoção do corpo da vítima | Foto: Josemar Antunes

"Esse carro vermelho estava rondando há dias aqui na rua. Os criminosos esperaram o momento oportuno para cometer o assassinato. O homem que morreu estava morando há, pelo menos, três semanas no local", disse uma moradora.

Iann foi alvejado com dois tiros, sendo um no coração e outro na barriga. O cunhado da vítima foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital.

Um dos familiares da vítima relatou à equipe de reportagem que Iann chegou em Manaus no início do mês de julho deste ano, para ajudar no tratamento de saúde da mãe.

A motivação do assassinato será investigada pela Delegacia de Homicídios | Foto: Josemar Antunes

Os familiares da vítima não souberam informar o motivo do assassinato. O corpo do empresário foi removido para ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

A motivação do assassinato será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS). Imagens de câmeras de segurança da resistência e de imóveis vizinhos devem ajudar na identificação dos criminosos.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/ Tv Em Tempo

Leia mais:

Flagrante: em vídeo, PM atira nas costas e mata jovem em Jutaí