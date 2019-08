Você conhece essa mulher? Ela está sendo procurada por roubo em Manaus

Manaus - Andreina de Souza Eleuteiro, de 19 anos, está sendo procurada por envolvimento em um roubo a um motorista de aplicativo, de 23 anos. A polícia pede apoio da população na divulgação da imagem da assaltante.

De acordo com o delegado Carlos Augusto Monteiro, titular do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime aconteceu na quarta-feira (31), por volta das 9h30, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Na ocasião, Andreina e duas comparsas, Bruna Eduarda Drumond da Silva, 19, e Leane Micaela Barreto Castro, 20, que já estão presas, solicitaram uma corrida. No local, o trio entrou no veículo e, portando uma faca, anunciou o roubo. Elas roubaram o aparelho, R$ 200 em espécie e documentos pessoais do motorista.

“No momento da ação criminosa, Bruna foi imobilizada pelo motorista. Andreina e Leane empreenderam fuga, levando os objetos subtraídos. Nesse momento, populares entraram em contato conosco e comunicaram a ocorrência. Imediatamente nos deslocamos até o local indicado, onde Bruna nos informou o paradeiro de Leane, presa em via pública, na rua Vista Bela, no bairro supracitado. Durante depoimento, Leane informou que os objetos da vítima haviam sido deixados na casa de uma mulher, naquela área da cidade. Durante buscas no interior do imóvel, os policiais civis recuperaram, escondidos embaixo de uma escada, os objetos roubados da vítima”, informou o delegado.

Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Andreina de Souza Eleuteiro pode entrar em contato com a equipe do 17º DIP pelo número: (92) 99409-0610.

“Delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Carlos Augusto Monteiro.

