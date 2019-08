Vídeo: Manaus registra 7 mil casos de violência contra mulher em 2019

Manaus- No ano de 2019 foram registrados em Manaus sete mil casos de violência contra a mulher. O número registrado de violência doméstica em 2019 é maior que 13 mil mulheres, 10% superior ao registrado no mesmo período de 2018, com mais de 11 mil casos.

A Delegacia Especializada em crimes contra a mulher (DECCM), localizada na Rua Santa Ana, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, recebe diariamente várias denúncias de agressões.

No Amazonas, 72 mulheres foram vítimas desse tipo de violência a cada dia no primeiro semestre de 2019, lembrando que esses são os números registrados, conforme explica a delegada Débora Mafra, o quantitativo tende a ser maior. "Geralmente são relacionamentos abusivos com ciúmes excessivos, violência verbal e perseguição, resultando na violência física.", informa a delegada.

A maioria dos casos de violência tem reincidência e a violência leva ao feminicídio, adverte a delegada Débora Mafra. Só neste ano foram registrados nove casos de assassinatos por questão de gênero no Estado.

Casos recentes no AM

Em Parintins, Elineia Nunes da Silva (35) foi morta a tesouradas pelo companheiro menor de idade. A vítima foi executada dentro da residência em Parintins. Segundo a delegada da Delegacia da Mulher em Parintins, Alessandra Trigueiro esse foi o primeiro caso de feminicídio registrado na ilha.

No mês de julho, uma mulher foi encontrada amordaçada e com sinais de espancamento em uma área de floresta protegida, localizada no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A mulher foi morta com três tiros no rosto.

Às vésperas do dia internacional da mulher, comemorado dia 8 de maio, um homem foi flagrado agredindo a esposa com chutes e pontapés, a ação foi gravada pelas câmeras de segurança da residência. O homem tentou afogá-la em um tanque de água da casa após bater na vítima com uma chave. O agressor foi liberado após audiência de custódia.

No mesmo dia (7), uma mulher no bairro Zumbi, na zona leste foi agredida com uma chave de fenda pelo ex-marido. A mulher de 25 anos foi socorrida pelos vizinhos, mas o agressor tentou bater em quem foi ajudá-la. O homem foi preso, mas liberado após passar por audiência de custódia.

