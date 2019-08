Explosão de barco no Rio Amazonas deixa dois feridos

A explosão aconteceu dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Fazendinha | Foto: Reprodução

A explosão de um barco no município de Santana, no Estado do Amapá na tarde desta quinta-feira (1º), deixou duas pessoas feridas, um homem de 39 anos e um jovem de 19. O fato aconteceu um uma região conhecida como Igarapé da Fortaleza e as chamas atingiram outras quatro embarcações.

A causa da explosão ainda não é exata, mas segundo informações do major Manoel Nunes do Corpo de Bombeiros do Amapá, havia um odor de combustível forte no local, então eles deduziram que possa ter sido algo com o manuseio de combustível. "[...] É provável que nessa embarcação onde iniciou o incêndio possa ter combustível no porão dela. Essa pode ter sido a causa da explosão, mas cabe um estudo para verificar", ressaltou Nunes.

O governo do Amapá detalhou em nota que os homens lesionados tiveram 80% do corpo queimado e receberam os primeiros atendimentos ainda no local e depois foram levados ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital de Emergência de Macapá.

O Corpo de Bombeiros combateram as chamas por uma hora | Foto: John Pacheco/G1

A explosão aconteceu dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Fazendinha. As embarcações em chamas estavam próximas a uma balsa onde funciona um posto de combustíveis, na margem do rio Amazonas, que não foi atingida.

Uma equipe da Capitania dos Portos, realizou a perícia e enfatizou que o barco transportava uma pequena quantidade de combustível para o Pará. Segundo relato, quando o motor foi ligado, ocorreu a explosão. Haviam sete pessoas no barco e todas pularam no rio após o acidente.