Rocam prende homem com drogas e arma no São Raimundo

Manaus- Os policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano ( Rocam ) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (16), um homem de 39 anos suspeito de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro São Raimundo, Zona Oeste.

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, duas munições intactas, cinco tabletes de skunk, uma balança de precisão e um veículo modelo Prisma, de cor cinza e placa OAO-4B71.

Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta da 0h30, a equipe recebeu uma denúncia via WhatsApp informando que na rua São Sebastião havia um veículo Prisma transportando drogas.

Diante da denúncia e de posse das características do veículo, a guarnição se deslocou ao endereço citado. No local, os policiais identificaram o carro e fizeram a abordagem.

Durante revista pessoal no condutor e buscas no interior do veículo, os policiais encontraram uma mochila contendo cinco tabletes de skunk, uma balança de precisão e materiais para embalar a droga.

Ao ser questionado, o suspeito informou aos policiais que guardava uma arma de fogo em sua residência, localizada no bairro São Jorge.

Os policiais foram ao local e encontraram um revólver calibre 38 com duas munições intactas. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria