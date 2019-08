Corpo de jovem venezuelano é encontrado decapitado em Boa Vista

Boa Vista, capital de Roraima tem visto aumentar a cada dia a população de imigrantes venezuelanos que fogem da crise no País vizinho | Foto: Divulgação

Boa Vista - O corpo de um jovem venezuelano foi encontrado decapitado em Boa Vista (RR), em um terreno baldio próximo a um abrigo para imigrantes. A vítima também estava sem o braço esquerdo e com uma algema no braço direito, além de ter as pernas amarradas por uma lona.



O corpo foi encontrado na manhã de sexta-feira, 16, na Avenida General Sampaio, bairro Treze de Setembro, por agentes da Força Nacional. O local é conhecido por abrigar muitos venezuelanos que se instalam nas proximidades do abrigo operado pela Operação Acolhida, da Força Tarefa Humanitária, à espera de uma vaga.

Segundo informações do Instituto Médico Legal em Roraima (IML-RR), a vítima foi identificada como Diego Andres Piamo, de 20 anos. A identificação foi possível após terem sido encontrados documentos e uma carteira de trabalho junto ao corpo da vítima.

A reportagem entrou em contato com a Força Nacional para obter mais informações sobre o caso, porém, a instituição não repassou detalhes mais aprofundados do ocorrido. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Geral de Homicídios (DGH) em Roraima.