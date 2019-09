Força Tática prende suspeitos com armas de fogo na Zona Sul de Manaus

Manaus - Dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido, na madrugada desta sexta-feira (30), por policiais militares da Força Tática com armas de fogo no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus.

Com os suspeitos, os policiais encontraram um revólver calibre 38, outro de calibre 32, além seis munições de 38 intactas e seis de 32 intactas.

A ação aconteceu, por volta de 1h, quando os policiais, durante patrulhamento pela área, avistaram um veículo modelo Fox, cor branca e placa OAL-2982, em alta velocidade na rua Duque de Caxias. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram detidos.

Em consulta ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a polícia constatou que um dos suspeitos estava com mandado de prisão em aberto.

Conforme a polícia, as armas possivelmente seriam usadas em roubos ou no assassinato de rivais na área da Zona Sul. A área sofre uma guerra entre membros de facções rivais e vem sofrendo com constates registros de homicídio.

O trio foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os suspeitos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo. O adolescente foi levado para a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).