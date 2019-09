Vídeo: homem é assassinado na frente dos pais no bairro Vila da Prata

Manaus - O técnico em elétrica e mecânica automotivo Cristiano Silva Reis, de 28 anos, foi morto a tiros, no fim da manhã desta sexta-feira (30), dentro de uma oficina da família, situada na avenida da Compensa, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus. Os pais da vítima presenciaram o assassinato.



Ao Portal Em Tempo, o irmão da vítima, Adriano Reis Silva, de 29 anos, informou que dois homens, de cara limpa, chegaram na oficina e anunciaram o assalto. Cristiano foi atingido com dois tiros nas costas após um dos suspeitos entender que a vítima iria reagir à ação criminosa.

"Os criminosos chegaram e falaram que era um assalto no momento em que estávamos trabalhando na manutenção em um carro de um sargento da Polícia Militar, que é nosso cliente. O meu irmão tentou pegar uma peça para atingir um dos suspeitos, mas ele acabou sendo baleado. Depois disso, os celulares foram levados na ação criminosa", disse o irmão da vítima.

Entretanto, os moradores da área informaram para policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que Cristiano era envolvido com o tráfico de drogas e estava marcado para morrer.

Os criminosos fugiram a pé por um beco e deixaram o local com auxílio de um carro Agile, de cor cinza. A placa do veículo foi anotada e repassada para a polícia.

Uma equipe da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local e confirmou que a vítima foi atingida com quatro tiros, sendo dois nas costas, um na virilha e outro no braço. Foram recolhidas, na cena do crime, cápsulas de munições calibre nove milímetros.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinato com características de acerto de contas.

