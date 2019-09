Em Manaus, policiais invadem depósito de botijões e apreendem drogas

Drogas foram encontradas no galpão por policiais do 12º Dip, responsável pelo bairro de Flores | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta sexta-feira (30), um galpão que era utilizado para armazenamento de entorpecentes foi descoberto por policiais. Além das drogas, inúmeras botijas de gás estavam presentes no local, com os policiais que atenderam a ocorrência averiguando o conteúdo dos mesmos.

A ação ocorreu no bairro de Flores, na Zona Centro-Sul, com os policiais do 12º Departamento Integrado de Polícia (DIP) sendo os responsáveis pelos procedimentos posteriores com o conteúdo encontrado no local.

A ação foi coordenada pelo delegado Raul Neto, com a apreensão das drogas que seriam comercializadas nas zonas Sul e Centro-Sul da capital sendo realizadas. O total apreendido não foi divulgado pelos responsáveis na ação. Também não foi informado se os presentes foram autuados.

Outras apreensões

No último final de semana (24/25/26), 30 pessoas foram presas durante as ações da Polícia Militar do Amazonas, em 22 bairros da capital. Cinco adolescentes também foram apreendidos e um foragido da justiça recapturado. Na ocasião, mais de 160 quilos de entorpecentes foram apreendidos.

Entre as apreensões, 160 quilos de drogas, outras 237 porções de entorpecentes e 500 kg de pescado ilegal. Oito armas de fogo e 27 munições foram retiradas de circulação.

Policiais militares da Força Tática detiveram, na madrugada de domingo (25), na avenida Torquato Tapajós, três homens, sendo um deles peruano, com cerca de 160 quilos de maconha. Com eles, a polícia apreendeu dois veículos e a quantia de R$ 1.405,00 em espécie.