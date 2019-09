Homem é preso por roubo de celular no Conjunto Manôa, na Zona Norte

Manaus- Na quinta-feira, (29), por volta das 10h, policiais civis do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Ivo Martins, titular da unidade policial, prenderam, em flagrante, Victor Jayson Gonçalves Silva, 26. Ele é acusado de roubar um aparelho celular do proprietário de uma loja, situada na avenida São João, conjunto Manôa, Zona Norte da capital.

De acordo com o delegado, o crime ocorreu na manhã da quinta-feira (29), quando o infrator entrou no estabelecimento e abordou o proprietário. Segundo Martins, durante a ação criminosa, Victor roubou um aparelho celular da vítima, sob ameaça e, em seguida, fugiu do local.

“Policiais civis que passavam em uma viatura, pelas proximidades do crime, abordaram o indivíduo, que estava em atitude suspeita e, durante revista, foi encontrado o celular com ele, que confessou a autoria do roubo. Imediatamente, o infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao prédio do 18º DIP ”, relatou Ivo Martins.

Procedimentos

Victor foi autuado em flagrante por roubo. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da unidade policial, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria