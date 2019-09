Presos assaltantes que fizeram família refém no Jorge Teixeira

A dupla foi presa na noite desta terça-feira, com outro carro roubado | Foto: Reprodução

Manaus – Uma dupla de suspeitos, ainda não identificada, foi apreendida fazendo após cometer assaltos na madrugada desta terça-feira (3). A autuação foi realizada pelos policiais da Força Tática, por volta das 21h30, quando eles faziam patrulhamentos no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, com denúncias de que os suspeitos estariam em um carro roubado com a placa clonada.

Segundo as informações do Cabo Modesto, da Força Tática, esteve na frente da Operação, a família ajudou no reconhecimento dos suspeitos para que a equipe pudesse aturar na operação.

“Eles fizeram toda a família refém dentro da residência e levaram o carro deles, uma pick up, modelo S10 e os celulares. As vítimas reconheceram os suspeitos, então nós agimos e apreendemos eles em outro veículo também roubado”, disse o cabo.

Após serem detidos, os suspeitos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanecerão presos.