Polícia faz operação contra exploração sexual infantil em Manaus

Manaus - Policiais civis e federais cumprem na manhã desta quarta-feira (4), a 5ª fase da operação "Luz da Infância", com o objetivo de identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e acontece em 14 estados e no Distrito Federal. Ao todo, 656 policiais estão envolvidos no cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Agentes de aplicação da lei de seis países também estão cumprindo, simultaneamente contra 105 alvos as ordens judiciais nos Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Chile Equador e El Salvador.

Em Manaus, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) cumpre dois mandados de prisão e de busca e apreensão na capital. Outras informações serão repassadas durante coletiva de imprensa, com horário previsto às 11h30, no prédio da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste da capital.

A operação está sendo coordenada a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília/DF.

Resultados das operações anteriores:

Luz na Infância 1 - 20 de outubro de 2017. Foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Foram presas 108 pessoas.

Luz na Infância 2 - 17 de maio de 2018. As Polícias Civis dos Estados cumpriram 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas.

Luz na Infância 3 - 22 de novembro de 2018. Operação deflagrada no Brasil e na Argentina com o cumprimento de 110 mandados de busca, resultando na prisão de 46 pessoas.

Luz na Infância 4 – 28 de março de 2019. Operação deflagrada em 26 estados e no Distrito Federal resultou no cumprimento de 266 mandados e 141 pessoas presas.