Seis homens são presos com armas de fogo durante operação em Manaus

Manaus - Os policiais militares do Comando de Policiamento da Área Sul (CPA Sul), que estavam atuando na Operação Águia/Ação Onça, detiveram na noite desta terça-feira, (3), seis suspeitos, após informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) sobre uma ocorrência de troca de tiros nas proximidades do campo do Noroeste, bairro Betânia, zona sul da capital.



Segundo as informações recebidas, homens portando armas de fogo teriam efetuado disparos contra um grupo de pessoas que estava em um beco daquela região. Após a ação criminosa, os suspeitos teriam entrado em um veículo de cor vermelha que os esperava na avenida Silves, seguindo em direção à Bola da Suframa, nas proximidades do condomínio Jardim Brasil.

A equipe policial iniciou buscas e deteve o grupo, que estava em um veículo Fiat modelo Argo, de cor vermelha e placas PHP-4J84. No carro foram encontradas seis pessoas, de 20, 22, 23, 24, 27 e 31 anos de idade, que ainda tentaram fuga, abandonando o casal proprietário do veículo, que estava como refém.

Na busca pessoal, foram encontrados com os suspeitos dois revólveres calibre 38 de uso permitido; um revólver calibre 38 de uso restrito e com numeração suprimida; uma pistola calibre 40 de uso restrito; 25 munições de calibre 12 intactas; 11 munições de calibre 40 intactas; seis munições caibre 38 deflagradas; quatro aparelhos celulares, e a importância de R$ 784,00 em espécie. Todos os suspeitos já têm passagem pela polícia. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Operação e resultados

Com a operação policial e ações desenvolvidas na zona sul, nos últimos dois meses, ocorreram mais de 84 flagrantes, 33 veículos foram recuperados e retiradas de circulação 12 armas de fogo. A Polícia Militar, em 2019, já apreendeu 1.264 armas de fogo, um aumento expressivo em relação ao ano de 2018, quando foram apreendidas 686 armas.

“Todo o trabalho vem sendo realizado em ação conjunta entre os Comandos de Policiamento Especializado e Metropolitano, empregando os diversos processos de policiamento, seja no trabalho preventivo quanto no de repressão qualificada”, pontuou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte.

*Com informações da assessoria