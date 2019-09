Vídeo: comerciante estuprou afilhada e feirante abusou de filhas

Manaus– A quinta fase da operação “ Luz da Infância ”, deflagrada na manhã desta quarta-feira (4), pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), prendeu o comerciante Nilson de Moura Mota, de 33 anos, e um feirante de 53 anos, em cumprimento de mandados de prisão preventiva.

As ordens judiciais foram cumpridas, respectivamente, na comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, e bairro Jorge Teixeira, ambos na Zona Leste de Manaus.

Desde as primeiras horas da manhã, dez policiais civis participaram da operação em Manaus | Foto: Josemar Antunes

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, o feirante estuprou as filhas e engravidou uma delas. Já Nilson abusou sexualmente da afilhada, uma criança de 11 anos. Ele foi preso em uma drogaria, em que é proprietário, na avenida Mirra.

“Essa é a quinta fase da operação em todo o território brasileiro e, nessa vez, em fase experimental. Foram 14 estados do Brasil e Distrito Federal, além de seis países. Em Manaus, um dos suspeitos abusou sexualmente de três filhas e engravidou uma delas, que atualmente está com 30 anos de idade. A filha, hoje, tem sete anos. Ele também já estava abusando da enteada. Outro homem foi denunciado em 2017, após estuprar a filha de um casal de amigos, em que ele é padrinho”, disse a delegada Joyce Coelho.

Os dois homens foram indiciados por estupro de vulnerável. Eles serão levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficarão à disposição da Justiça.

Eles serão levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino | Foto: Josemar Antunes

Após a apresentação dos acusados, os familiares de Nilson procuraram à reportagem do Portal Em Tempo. Segundo a esposa do empresário, Bruna de Souza Mota, de 31 anos, o marido é inocente.

“Eu sou casada há 15 anos com Nilson e ele não estuprou ninguém. Faço um apelo para Ana Paula, mãe dessa criança, que retire essa acusação, pois o meu esposo jamais iria fazer mal à afilhada”, declarou.

Operação

Conforme a delegada Joyce Coelho, dez policiais da Depca participaram da força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A quinta fase da operação “Luz da Infância” visa combater a pornografia infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Desde as primeiras horas da manhã, 656 agentes da Polícia Civil e Federal cumpriram 105 mandados de busca e apreensão em 14 estados do Brasil e em mais seis países. Agentes de aplicação da lei também cumpriram, simultaneamente, as ordens judiciais nos Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Chile, Equador e El Salvador.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo