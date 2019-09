Após troca de tiros com a policia, homem é baleado na zona Leste

Manaus - Um homem identificado como Alisson de Souza Pereira, de 20 anos foi baleado após cometer assalto na tarde desta quarta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 14h30, na rua Jaçanã, bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital.

Segundo informações do comandante da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que esteve na frente da ocorrência, a equipe flagrou o suspeito cometendo o delito com um comparsa, ainda não identificado.

"Os dois infratores estavam efetuando assaltos com uma moto roubada e quando os localizamos eles efetuaram os disparos, nós reagimos e o Alisson foi atingido na perna. Ele teve o fêmur quebrado e o comparsa conseguiu escapar".

Após ser atingido, o suspeito foi socorrido pelos policiais e encaminhado na viatura para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, na avenida Autaz Mirim.

Alisson será apresentado em uma coletiva de imprensa no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), nesta quinta-feira (5). Durante a coletiva serão apresentados os elementos encontrados com o suspeito e os detalhes sobre as investigações para localizar o outro suspeito.