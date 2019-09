Homem que matou esposa a remadas é agredido até a morte em Maués

Manaus - O agricultor Rosimar Sales Moraes, de 31 anos, foi agredido até a morte na noite de quarta-feira (4), dentro de uma unidade prisional, no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus). O homem estava preso por feminicídio .

Segundo informações da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Rosimar foi espancado na Unidade Prisional de Maués (UPM) por outros presos dentro do pavilhão em que estava preso. O custodiado ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelli.

O motivo da morte ainda é desconhecido. O crime está sendo investigado pela 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Rosimar matou a esposa a remadas na frente da enteada de 6 anos | Foto: Divulgação

Feminicidio

Rosimar matou a golpe de remo a própria esposa, Jomara Ferreira, de 34 anos, na noite do dia 27 de agosto deste ano, em uma comunidade rural de Maués. A filha da vítima, de seis anos, presenciou o crime.

Após o crime, Rosimar levou a companheira para hospital de Maués, alegando que Jomara havia caído da canoa e batido a cabeça.

Entretanto, a equipe médica da unidade hospitalar desconfiou da versão inicial do agricultor e acionou a polícia. A enteada do agricultor, mesmo nervosa, afirmou que o padrasto havia agredido com o remo a mãe dela após uma discussão.

"Rosimar chegou em casa embriagado e, por conta disso, Jomara chamou atenção dele. Durante a discussão, ele pegou o remo bateu três vezes na cabeça da esposa. A princípio, Rosimar negou o crime, mas a enteada apontou o padrasto como autor. Diante disso, Rosimar confessou o assassinato e disse agrediu a mulher porque não gostou de ser chamado atenção”, explicou o capitão Laurênio Silva.