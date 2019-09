Vídeo: filho agride mãe por não querer arrumar o quarto, em Manaus

Manaus - Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (5), acusado de espancar a própria mãe , de 34 anos. O caso aconteceu em uma residência, localizada na rua Cipó Alho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente agrediu a mãe dele, Lauriane Silva Feitosa, após ter sido chamado atenção para arrumar alguns objetos do quarto que estavam foram do lugar.

"O jovem ficou irritado após a mãe pedir para ele arrumar o quarto. Revoltado, ele jogou a mãe no chão, desferiu socos e chutes nas costas dela. Em seguida, bateu a cabeça dela várias vezes no chão até ser dominado por outros familiares", disse um policial, que preferiu não se identificar.

Diante dos fatos, tanto o adolescente quanto a vítima foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Na delegacia, o adolescente conversou com a equipe do Portal EM TEMPO e revelou estar arrependido, mas afirmou que não gosta da mãe e prefere morar com o pai.

"Eu não gosto da minha mãe, mas sei que errei. Estou arrependido do que fiz. Não uso drogas. Quando eu sair daqui quero morar com o meu pai", disse.

O adolescente responderá pelo crime análogo de agressão física e ficará à disposição do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Mariana Rocha/ TV Em Tempo