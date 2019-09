Professor de capoeira é preso suspeito de matar mototaxista no AM

Manacapuru- Na noite de quinta-feira, (5), por volta das 18h, policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Manacapuru, cumpriram mandado de prisão preventiva, em nome de Raynisson Nascimento de Lima, 30 anos. O homem estava sendo procurado pelo latrocínio do mototaxista Francisco Magalhães da Silva, que ocorreu no dia 29 de setembro de 2017, em Manacapuru. A vítima tinha 30 anos.

De acordo com Rodrigo Torres, titular da unidade policial, no dia do delito, Raynisson se passou por passageiro e solicitou ao mototaxista que o levasse a um endereço naquele município. Segundo o delegado, quando chegaram no local, o infrator puxou uma faca da cintura e anunciou o roubo. Após subtrair os pertences de Francisco, ele desferiu três golpes de faca no pescoço da vítima que veio a óbito no local.

“Durante as investigações constatamos a identidade do autor. No entanto, recebemos a informação que ele estaria em uma clínica de reabilitação para usuários de drogas, mas voltou recentemente para Manacapuru. A partir disso, iniciamos novas diligências e efetuamos a prisão dele na rua D, bairro da Liberdade, na cidade”, explicou Torres.

Procedimentos

A ordem judicial em nome do indivíduo foi expedida no dia (19) deste mês, pela juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, da 2ª Vara Criminal de Manacapuru. Raynisson foi indiciado por latrocínio. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer no prédio da unidade policial, que funciona como unidade prisional em Manacapuru.

*Com informações da assessoria