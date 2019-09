Vídeo: dupla é presa por roubo em loja na Zona Centro-Sul

Manaus- Na última quarta-feira, (4), policiais civis do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Henrique Brasil, titular da unidade policial, cumpriram mandados de prisão preventiva por roubo majorado, em nome de Alan Kenedy Miranda Ramos, 21, e Bruno Cesar Lima Pontes, 20. A dupla foi presa ao longo da última quarta-feira, (4), em suas respectivas residências, situadas no bairro Tarumã, zona oeste da cidade.

De acordo com a autoridade policial, o crime ocorreu na madrugada do dia (21) de agosto deste mês, por volta de 1h45, na loja de conveniência de um posto de combustíveis, situado na avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus. Segundo o delegado, a dupla entrou na loja portando uma arma branca, quando anunciaram o roubo para uma funcionária do estabelecimento.

“A motivação do crime seria uma dívida de Alan que estava sendo cobrada por Bruno. A ação criminosa, que foi planejada um dia antes, resultou em prejuízo financeiro, estimado em, aproximadamente, R$ 1,3 mil, entre dinheiro, em espécie e vários produtos expostos a venda, no estabelecimento. Ao tomarmos conhecimento do fato, imediatamente iniciamos diligências para identificar e prender os infratores”, explicou o titular do 23° DIP.

Prisões

Conforme Henrique Brasil, Alan foi preso na manhã da última quarta-feira. (4), por volta das 11h, na casa dele, situada na rua Cinco, bairro Tarumã, zona oeste. Já Bruno foi preso na tarde do mesmo dia, por volta das 14h30, na residência dele, localizada na rua Dois, do mesmo bairro. As ordens judiciais foram expedidas no dia 4 de setembro deste ano, pelo juiz Rivaldo Matos Norões Filho, da 1ª Vara Criminal.

Procedimentos

Alan e Bruno foram indiciados por roubo majorado. Após os procedimentos cabíveis no 23º DIP, eles serão conduzidos ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irão ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Tarcísio Layme/ TV Em Tempo