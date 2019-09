Sucateiro queima fio para retirar cobre e fumaça se espalha por Manaus

Manaus - Uma densa fumaça preta chamou a atenção de quem trafegava no final da tarde desta sexta-feira (6), no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), houve uma ligação para a rua Cará, informando que se tratava de pessoas que recolhem sucata e que estariam derretendo fios pra retirar cobre, e o fogo acabou atingido a vegetação.

A pessoa que fez a denúncia ao CBMAM não passou outros detalhes.

Outro caso

Um incêndio em vegetação deixou os moradores da comunidade Grande Vitória , bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, assustados na tarde desta sexta-feira (6).

A área do sinistro é conhecida como "Buracão", de acesso pela rua Perimetral. Não há informações sobre as causas do incêndio.