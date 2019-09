Vídeo: corpo de motorista de aplicativo é encontrado em ramal

Higson estava desaparecido desde a noite de terça-feira (3) | Foto: Reprodução

Manaus - O corpo de Higson Cavalcante Ramos, um motorista de aplicativo de 49 anos, foi encontrado na noite desta sexta-feira (6), no Km 12 do ramal do brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. O motorista estava desaparecido desde a noite da última terça-feira (3).

Segundo Igor Santos, um representante da categoria, as buscas foram realizadas pelo incentivo dos colegas.

"Nós tivemos empatia pela família e sabemos a luta e o perigo de estarmos todos os dia na rua, então pegamos nas mãos uns dos outros e fomos atrás do Higson e infelizmente o encontramos sem vida", disse Igor.

Para a sogra de Higson, Maria Nazaré, o perigo em seguir a profissão de motorista de \plicativo é grande e, quem mais sofre com a violência é a família.

"Minha filha está abalada demais, ele morreu, mas os filhos continuam aqui, sofrendo. Ele estava trabalhando e foi vítima de algo tão cruel", disse.

Edson Gonçalves, o motorista que encontrou a corpo, falou com a imprensa e disse que o cadáver encontrado é de Higson e enfatizou a parceria que os cães da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar do Estado do Amazonas.

"Durante dois dias intensos, estivemos procurando o paradeiro de Higson, muitas patrulhas com os colegas e a policia militar. Os cães também foram cruciais para ter a encontrá-lo, infelizmente sem vida", disse o motorista.

Motoristas de aplicativo fizeram uma manifestação na noite desta sexta-feira, saindo do T4 até a sede do Instituto Médico Legal (IML), para protestar por justiça.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo