Cães farejadores auxiliam na busca do motorista vítima de latrocínio

Higson Cavalcante Ramos, de 49 anos, estava desaparecido desde a última quarta-feira (6) | Foto: Reprodução

Manaus – Populares e policiais trabalharam em conjunto para localizar o corpo motorista de aplicativo, HigsonCavalcante Ramos , de 49 anos, na noite desta sexta-feira (9). Por volta das 18h45, Higson foi localizado no Km 12 do ramal do brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Em entrevista ao Portal Em Tempo, o Capitão Leônidas da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar do Estado do Amazonas, contou que a procura pelo corpo foi efetuada durante o dia inteiro, mas por terem informações da localização de um dos suspeitos, foram atender a outra ocorrência.

Capitão Leônidas da CIPCães falou do trabalho junto com a população para localizar o corpo | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

“Paramos no final da tarde e fomos até o Monte das Oliveiras, na zona Norte, onde o adolescente de 16 anos, teria sido visto por um dos familiares da vítima. O menor confessou o crime de latrocínio com arma branca e informou ainda sobre mais um comparsa envolvido", disse o capitão.

O menor foi encaminhado a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai), para depor sobre o crime e depois ficará a disposição da justiça.

O menor, de 16 anos, prestou depoimento na sede da Deaai | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

O delegado Maurício Ramos, titular da Deaai, não pode dar entrevista ao Em Tempo, mas garantiu que após apurar mais detalhes com os policiais e a família, ele estará a disposição.