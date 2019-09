Outro motorista de aplicativo segue desaparecido em Manaus

Manaus - Familiares do motorista de aplicativo Boniek Costa, de 30 anos, estão em busca do paradeiro do condutor. Boniek está desaparecido desde a tarde de sexta-feira (6) e a família do motorista afirma que a último registro de corrida dele foi no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A irmã do condutor, Débora Costa, disse que Boniek iniciou as atividades há dois meses, em um veículo Fiesta Sedan, cor vinho, de placa JXY-5275. "Não temos nenhuma notícia, o nosso pai foi até a barreira, para ajudar nas investigações. Estamos angustiados", frisou mulher.

Na manhã deste sábado (7), circulou em grupos de WhatsApp a informação que o motorista havia sido encontrado. A reportagem do Portal Em Tempo entrou em contato com a família que desmentiu a informação e ainda fez um apelo, para que as pessoas não divulgassem informações falsas, para não atrapalhar as buscas.

Quem souber a localização de Boniek, pode entrar em contato por meio dos números (92) 99363-2258; (92) 98460-5344; (92) 99321-0467; (92) 99312-2924