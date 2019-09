Polícia prende dois envolvidos na morte do motorista de aplicativo

O motorista estava desaparecido deste a noite de terça-feira | Foto: Reprodução

Manaus - Dois homens foram presos neste sábado (7), por envolvimento na morte do motorista de aplicativo Higson Cavalcante Ramos, de 49 anos. O suspeitos estão na carceragem da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) e devem ser apresentados durante coletiva de imprensa, na próxima segunda-feira (9).

Na noite de sexta-feira (6), um adolescente de 16 anos, já havia sido apreendido por participação no crime e encaminhado à Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).

De acordo com o Capitão Leônidas, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar do Estado, em entrevista concedida ainda na sexta-feira, o menor teria confessado a participação no crime durante depoimento.