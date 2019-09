Homem é preso por jogar óleo quente na esposa em Manaus

Manaus - Um homem de 39 anos foi preso após jogar óleo de cozinha quente na esposa de 35 anos durante uma discussão. O fato aconteceu na madrugada deste domingo (8), na rua 3, Conjunto São Lucas, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Após a violência doméstica , a própria vítima acionou os policias militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Quando os PMS chegaram na residência o suspeito não estava.

A vítima de 35 anos foi encaminhada pelos policiais ao Hospital Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. No hospital, foi constatado que a vítima sofreu queimaduras em diversas partes do corpo.

O crime aconteceu durante uma discussão do casal | Foto: Divulgação/PMAM

Após a mulher ter sido medicada, os policiais voltaram à residência do casal e encontraram o suspeito no imóvel. O homem confessou a agressão e foi encaminhado para o anexo da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM), localizado no bairro Cidade de Deus, ao lado do 13ºDistrito Integrado de Polícia (DIP). Ele deve responder por lesão corporal e violência doméstica.