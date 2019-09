Membros do Comando Vermelho são presos com drogas no Amazonas

Lábrea (AM) - Os integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) Raylison Gomes Freitas e Valcineide Feitosa dos Santos, conhecida como “Cica”, foram presos no início da tarde deste domingo (8), na rua 24 de Agosto, localizado no Centro do município de Lábrea (852 quilômetros distante de Manaus).

Segundo policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), durante patrulhamento de rotina, a equipe avistou Raylison saindo da casa de “Cica” em atitude suspeita. Ele estava com uma sacola plástica, de cor verde. No momento que percebeu a presença da viatura, o suspeito tentou voltar para residência, mas acabou detido.

Na sacola, os policiais militares apreenderam 1kg de drogas, um celular e R$ 26 em espécie. Na casa de “Cica”, a equipe encontrou dois celulares, mais R$ 360 em cédulas e R$ 17 em moedas.

Conforme os policiais, “Cica” assumiu a posse do material ilícito e alegou que estava pagando uma quantia para Raylison realizar a distribuição das drogas nas bocas de fumo do município. Os policiais ainda afirmaram que a suspeita comandava o tráfico de drogas em Lábrea.

Os suspeitos foram encaminhados para o 6º Departamento Integrado de Polícia Civil (DIPC), onde foram indiciados por tráfico de drogas.