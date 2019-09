Suspeita de assalto em UBS deixa pacientes assustados, em Manaus

Manaus - Rumores de um assalto na Unidade Básica de Saúde (UBS) Guebes Medeiros, na manhã desta segunda-feira (9), provocou pânico entre as pessoas que buscavam atendimento no local. A UBS fica localizada na rua Pirarucu, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do tenente R. de Araújo, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem passou mal após uma crise epiléptica. Por conta disso, os pacientes e acompanhantes, que aguardavam o atendimento, entraram em desespero por acreditarem que se tratava de um assalto.

"As pessoas entraram em desespero ao entenderem que se tratava de assalto. A nossa guarnição foi acionada e falou com a gestora que explicou o motivo do tumulto. Um homem passou mal por causa de uma crise epiléptica", disse o tenente R. de Araújo.