Criança de 5 anos com paralisia cerebral morre após ser estuprada

Uma criança de cinco anos com paralisia cerebral morreu após ter sido vítima de estupro na madrugada de sábado (9). A menina não resistiu, apesar de ter sido levada ao hospital pela mãe. O caso aconteceu no bairro Diácono João Luiz Pozzobon, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A Polícia Civil identificou a autoria do crime e pediu a prisão preventiva de um homem de 18 anos, que foi concedida pela Justiça. Ele é filho do padrasto da vítima.

O jovem confessou o crime e foi preso. O inquérito policial irá apurar as circunstâncias do fato e será remetido no prazo legal à Justiça.