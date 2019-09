'Adriano' é preso pela Força Tática com drogas e arma em Manaus

Manaus - Adriano da Silva Santos, de 29 anos, foi preso pela equipe da Força Tática, na tarde de domingo (8), por envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O fato aconteceu por volta das 16h, na rua Mário Ipiranga, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da capital amazonense.

De acordo com o relatório de ocorrência da Força Tática, a equipe policial recebeu, através do Linha Direta (WhatsApp), uma denúncia que um homem estava portando arma de fogo e comercializando entorpecentes na rua Mário Ipiranga.

De imediato, os policiais militares se deslocaram ao local para averiguação e constataram a veracidade da denúncia. Com o suspeito, foi encontrado um revólver calibre 38, com quatro munições intactas, e porções de entorpecentes, além de uma quantia de R$ 70,00 reais e cinco celulares.

Questionado sobre a origem do material, Adriano informou ser o dono dos entorpecentes e que havia mais material ilícito na casa dele quarto. No local, a polícia encontrou uma balança de precisão e mais drogas. O material estava enterrado no quintal dentro de um balde.

Diante dos fatos, Adriano foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O suspeito já possui passagem por roubo.