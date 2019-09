Vídeo: operação da PM combate irregularidades nos 'Amarelinhos'

Manaus - Com objetivo de coibir assaltos e irregularidades, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deflagrou em conjunto com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na manhã desta terça-feira (10), a operação "Catraca", na Zona Leste de Manaus.

O alvo da fiscalização são micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como "Amarelinho". De acordo com dados estatísticos, devido as ações desenvolvidas pela Polícia Militar, de janeiro a agosto, 40% dos crimes já foram reduzidos em várias zonas da cidade.

A ação visa combater assaltos e irregularidades | Foto: Josemar Antunes

A ação começou por volta das 9h, na Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. Nas primeiras horas de fiscalização, três micro-ônibus já haviam sido apreendidos por irregularidades na documentação.

De acordo com o tenente-coronel Cledemir Silva, comandante do Comando de Policiamento Área Leste (CPA-Leste), várias denúncias contra motoristas do transporte alternativo foram feitas à polícia.

"São corridas absurdas com excesso de velocidade e desrespeito com a sinalização de trânsito. Essas imprudências colocam em risco a vida dos passageiros e dos próprios motoristas. Os condutores têm que ter cautela por estarem transportando vidas", explicou.

Passageiros reclamam dos motoristas | Foto: Josemar Antunes

O chefe da divisão de fiscalização, Washington Amorim, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que a fiscalização foca na irregularidade do transporte, conservação do veículo e se o motorista está habilitado.

"As irregularidades mais comuns são dos condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sobre a documentação do veículo. Os veículos irregularidades são recolhidos para o parqueamento e o prazo é por conta do proprietário para regularizar a situação", disse.

Amorim ressaltou, ainda, que outras fiscalizações devem acontecer e como alvos mototaxistas, transporte executivo, transporte público e motoristas de transporte por aplicativos.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo