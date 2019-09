Membro do CV é executado por desobedecer ondem de facção em Manaus

Manaus - Cristiano Pereira de Oliveira, de 33 anos , foi morto a tiros, na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu na rua Álvaro Peres Filho. Cristiano foi abordado por quatro homens, ainda não identificados, que efetuaram os disparos.

"Os criminosos chegaram ao local e surpreenderam Cristiano com cinco tiros. A vítima morreu no local e nenhum dos pistoleiros foi reconhecido pelas testemunhas", disse um investigador da Polícia Civil.

Conforme informações repassadas pelos peritos criminais, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi atingida com tiros no pescoço, nas costas, na nuca, na clavícula e nas costelas.

Para a polícia, o crime possuí características de execução em possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. A vítima já tinha passagem pela polícia por tráfico de entorpecentes. A DEHS vai investigar o crime.

Traficando sem autorização

Um morador do bairro relatou ao Portal EM TEMPO que Cristiano era membro do Comando Vermelho (CV) e estava traficando drogas no local sem autorização de outros integrantes da facção criminosa.

"Cristiano e outros comparsas estavam vendendo drogas no local sem autorização dos ‘chefes’ do CV. Como ele desobedeceu, os caras vieram e o executaram. Nessa rua há várias bocas de fumo dominada pelo CV", disse um morador, que, por medo de represália, preferiu não se identificar.

Procurada pela reportagem no local do velório, a família preferiu não comentar sobre o caso e pediu para a equipe sair do local.

Vídeo no local do crime:

Momentos após a execução | Autor: Divulgação