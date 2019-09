Pistoleiro invade casa e executa homem no Mauazinho

Manaus - Romário Faria da Silva, de 25 anos, morreu após ser alvejado com três tiros , na noite de terça-feira (10), no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, a casa de Romário, localizada na rua,Líbano (antiga Vitória-Régia), invadida por um homem desconhecido até o momento. O crime aconteceu por volta das 22h.

Encapuzado, o assassino disparou os tiros contra Romário. Em seguida, o pistoleiro fugiu do local.

Romário foi atingido com dois tiros nas costelas do lado direito e outro no tórax. Ele foi socorrido por familiares e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apura o assassinato como um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas, já que a vítima tinha envolvimento com o crime.