Vídeo:agricultor foi morto por não pagar dívida de R$ 50, diz delegado

Manaus - Uma dívida de R$ 50. Esse foi o motivo do assassinado do agricultor Alcimar da Silva Monteiro, de 56 anos . O crime aconteceu no dia 1° de setembro deste ano, por volta das 19h, no ramal Água Branca 2, no quilômetro 35 da rodovia estadual AM-010.

Um dos criminosos, identificado como André da Silva Oliveira, de 35 anos, conhecido como "Bola", se entregou à polícia acompanhado de um advogado na terça-feira (10). Ele foi apresentado nesta quarta-feira (11) na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

André e o comparsa, Marcos Gabriel das Chagas, de 19 anos, conhecido como "Neguinho", que está sendo procurado pela polícia, matam a vítima com golpes de punhal.

Os criminosos mataram o agricultor com golpes de punhal | Foto: Josemar Antunes

Antes de se apresentar à sede da DEHS, a equipe de investigação recebeu denúncias anônimas que André estava na casa dele, na comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã, na Zona Oeste da capital.

O mandado de prisão em nome de André foi expedido no dia 9 deste mês pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, do Plantão Criminal.

Motivo da morte

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, A dupla matou o agricultor devido a dívidas no valor de R$ 50.

"Os autores foram até um estabelecimento comercial onde a vítima estava para cobrar R$ 50 referente a serviços de capinagem em um terreno. Como a vítima disse que não tinha o dinheiro e que iria pagar quando recebesse, André e Marcos Gabriel se aborreceram. André que estava armado de um punhal discutiu com Alcimar e, em seguida, desferiu vários golpes na vítima, que morreu na hora", explicou o delegado Paulo Martins.

Delegado Paulo Martins, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

Durante a coletiva de imprensa, André preferiu não comentar sobre o caso. Ele foi indiciado por homicídio qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis, André será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174.

Família

A filha da vítima, Sarah Marques Monteiro, de 23 anos, disse ao Portal EM TEMPO que o pai não tinha inimigos e morava na comunidade rural há cinco anos.

"O meu pai não tinha inimigos e também não estava devendo ninguém. Ele apenas intermediou os serviços de capinação no terreno de uma mulher, que ficou devendo esse valor aos assassinos do meu pai", desabafou.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo