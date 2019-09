Vídeo: homem é preso por estuprar neta da companheira em Manaus

Manaus - Um homem de 45 anos foi preso por estupro de vulnerável , na tarde de quarta-feira (11), por volta das 16h, pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital amazonense. Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança de nove anos.

A prisão do homem aconteceu após denúncia anônima, feita ao 181, o disque denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informando que uma criança estava chorando em uma escola municipal, no bairro Jorge Teixeira. A criança se recusava a voltar para casa por ter sido estuprada.

No local indicado, os policiais civis da Depca encontraram a criança e, em seguida, localizaram a mãe da menina, uma mulher de 27 anos, que ficou sabendo do abuso sexual. Em ato contínuo, o homem foi preso em flagrante.

Durante a coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (12), a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, explicou que o homem é marido da avó materna vítima. O crime de âmbito familiar ocorreu na noite de terça-feira (10), por volta das 21h, na casa do suspeito, no bairro Jorge Teixeira.

"É um crime de âmbito familiar. Recebemos denúncias anônimas que uma criança, do sexo feminino, vinha sendo estuprada pelo avôdrasto. Em nova denúncia anônima, obtivemos a informação que a criança estava chorando em uma escola e que se recusava a voltar para casa. A criança, ao perceber a nossa presença policial, demonstrou alívio e alegria. Ela relatou que havia sido estuprada e nas diligências prendemos o autor, que confirmou o abuso sexual, também comprovado em perícia médica", explicou a delegada Joyce Coelho.

A delegada ressaltou, ainda, que os abusos iniciaram quando a criança tinha oito anos de idade. A vítima era induzida a guardar os segredos do crime de estupro. A criança está sendo submetida a atendimento psicológico.

"Vale ressaltar que a vítima já tinha relatado os abusos sexuais várias vezes na escola em que estudava e os responsáveis da instituição de ensino não trouxeram essa informação na delegacia. Por conta dessa situação, a Depca vai investigar a omissão da gestão dessa escola", concluiu a delegada Joyce Coelho.

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, onde o juiz irá decidir pela prisão ou liberdade do acusado.

