Após assalto, detento do semiaberto é amarrado em poste em Manaus

Manaus - Um detento do semiaberto, identificado pela polícia como Cristiano Maia Cornélio, de 29 anos, suspeito de roubar o celular de uma secretária em uma escola pública, foi espancado e amarrado em um poste após o crime. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (12), na rua Leopoldo Neves, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

O suspeito foi imobilizado por um homem armado, supostamente um policial à paisana, que presenciou a tentativa de fuga do detento.

Cristiano é monitorado por tornozeleira eletrônica e relatou em um vídeo que circula nas redes sociais que estava cumprindo pena no semiaberto há pelo menos um ano.

Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

O suspeito se encontrava no local com vários hematomas pelo corpo e foi conduzida até o SPA do São Raimundo, onde recebeu atendimento médico.

A equipe policial entrou em contato com a vítima de roubo, mas ela preferiu não registrar o caso. Devido a está condição Cristiano ainda foi conduzido ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e depois liberado.