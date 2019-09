Em Manaus, homem é preso acusado de latrocínio e roubo de embarcações

O suspeito foi atuado em flagrante | Foto: Alailson Santos / PC-AM

Manaus - Juscelino Henrique Garcia de Oliveira, conhecido como “Pelado”, de 28 anos, foi detido na manhã desta quarta-feira (11). A apreensão aconteceu por volta das 6h40, pelos policiais da 1ª Seccional Sul, com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), o Departamento de Polícia do Interior (DPI) e da Delegacia Fluvial (Deflu).

O delegado Divanilson Cavalcanti, titular da 1ª Seccional Sul, afirmou que o suspeito era procurado por dois mandados de prisão preventiva, por latrocínio e outro por roubo e Juscelino é uma pessoa de alta periculosidade.

A Delegacia Fluvial (Deflu) auxiliou na operação | Foto: Alailson Santos / PC-AM

“O infrator, juntamente com os irmãos dele, conhecidos como 'irmãos arraia', que já foram presos pela polícia, abordavam pequenas e grandes embarcações, na orla dos bairros Colônia Oliveira Machado e Educandos. Na ocasião, eles invadiam os barcos e rendiam os tripulantes de forma violenta. O trio subtraia pertences dos tripulantes, levando botes, motores dos barcos e rádios comunicadores”, explicou o delegado.



Juscelino foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição calibre 12, além de ser indiciado por latrocínio e roubo. Após os procedimentos, ele será levado para audiência de custódia, depois será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde deverá ficar à disposição da Justiça.