Revoltado, adolescente esfaqueia vizinho embriagado em Manaus

Manaus - Após chegar embriagado no quarto de quitinete onde mora, um homem de 44 anos foi esfaqueado pelo vizinho, um adolescente de 17 anos. O caso ocorreu,na rua Terra Nova, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Segundo vizinhos da vítima, por volta das 14h30, a vítima se trancou e sob o efeito de bebidas alcoólicas passou a gritar e falar sozinho dentro do seu imóvel. Irritado o suspeito pegou uma faca e arrombou a porta da quitinete do homem e o esfaqueou.

Testemunhas ainda informaram que a vítima foi atingida quatro facadas. “Foram pelos menos uma perfuração na altura do ombro e cortes profundos nos braços e cotovelo”, disse um vizinho da vítima.

O homem mora sozinho, ele saiu ensanguentado da quitinete e correu até a rua Antônio Matias para pedir socorro.

“Os familiares dele que moram na área ficaram sabendo e o levaram de carro para o hospital”, contou o vizinho.

A vítima foi encaminhada para o Hospital João Lúcio, onde passou por procedimentos cirúrgicos e não corre risco de morte.

Após o crime, o suspeito fugiu junto com a família. "O adolescente morava com a mãe e outros cinco irmão. Eles moravam no local há cerca de três meses. Depois da situação saíram da quitinete e ninguém sabe o paradeiro deles", informou o vizinho.

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas até a publicação desta matéria não havia informação sobre a prisão do suspeito.

A tentativa de homicídio deve ser investigada pela Polícia Civil.