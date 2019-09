Pai embriagado esfaqueia filho nas costas em Manaus

Manaus - Um homem, que preferiu não se identificar, de 23 anos, foi esfaqueado nas costas pelo pai, também não identificado, de 42 anos, na noite desta quinta-feira (12). O crime aconteceu por volta das 18h na rua dos Pinguins, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com a vítima, o pai é usuário de drogas e alcoólatra, já o agrediu diversas vezes embriagado, mas que nas outras ocasiões, ele não tinha conseguido atingi-lo.

"Deus já me livrou outras vezes das tentativas do meu pai contra mim. Mas eu o perdoo", disse o filho do agressor.

O subtenente Agnaldo Pinto da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) explicou que a guarnição recebeu denúncias via rádio.

"Quando chegamos no local, rapaz já estava se defendendo das agressões do pai, para não acontecer algo pior. Nós apreendemos o autor e levamos a vítima ao hospital em nossa viatura", disse o subtenente.

A vítima recebeu atendimento no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e depois foi conduzido junto com o suspeito ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimento.

O filho preferiu não registrar o Boletim de Ocorrência (BO), então o pai assinou apenas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e em seguida os dois foram liberados.