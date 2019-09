Homem que ameaçou de morte a ex-companheira é preso em Manaus

Manaus - Na tarde de quarta-feira, (11), por volta das 15h, policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra à Mulher (DECCM), prenderam em flagrante, um técnico de telecomunicações de 24 anos, que ameaçou de morte a ex-companheira dele, uma industriaria de 28 anos.



Conforme a delegada Debora Mafra, titular da especializada, o crime ocorreu na madrugada daquele mesmo dia, por volta das 3h, quando a vítima retornava do trabalho para a casa dela, em uma rota de ônibus da empresa em que trabalha.

De acordo com a autoridade policial, a vítima e o infrator tiveram um relacionamento de dois anos, mas estão separados desde o dia (12) de abril deste ano, após o individuo agredir fisicamente a industriaria, durante uma discussão. Segundo a delegada, no tempo em que o casal esteve junto, o jovem não aceitava que a ex-companheira trabalhasse.

Mafra disse, ainda, que ele foi preso após a mulher oficializar registro de ocorrência na especializada. Na ocasião do registro foi solicitado à vítima medida protetiva contra ele. “Desta vez, o crime foi motivado por ciúmes dele por a mulher estar em um relacionamento com outra pessoa. Ele mandou mensagem para ela dizendo que iria matá-la naquele dia. Ressalto que a mulher estava voltando do trabalho em uma rota da empresa, quando percebeu a presença do carro do ex-companheiro”, relatou a delegada.

Debora Mafra disse que o homem fez uma ultrapassagem perigosa e parou o carro dele na frente do ônibus, fazendo com que o motorista parasse o veículo. “Nesse momento a mulher, que estava aflita, pediu que o condutor da rota não abrisse a porta do ônibus. Depois de um tempo o indivíduo foi embora, mas ficou rondando a casa da vítima, que registrou a ocorrência”, explicou.

A titular da DECCM informou que as buscas pelo autor do crime iniciaram assim que a equipe de investigação tomou conhecimento do caso. A prisão dele foi efetuada pela equipe da DECCM, na rua Delfin de Sousa, bairro Raiz, zona sul da capital. Mafra falou que o jovem já possui outros quatro processos por violência doméstica.

Flagrante

O Infrator foi autuado em flagrante por perturbação da tranquilidade, ameaça e descumprimento de medida protetiva combinado com violência doméstica. Ao término dos procedimentos, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria