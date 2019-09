Homem é agredido pela população, após assaltar posto pela 7ª vez

O posto localizado na Torquato Tapajós já foi assalto sete vezes desde julho deste ano (2019) | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus - Após assaltar um posto de combustíveis pela sétima vez, Odisley Oliveira Silvas, um vigilante de 41 anos, foi detido na noite desta quinta-feira (12). O crime aconteceu por volta das 20h30 na avenida Torquato Tapajós, no bairro da Paz, zona Oeste de Manaus.

Segundo relatos da vítima do crime, um frentista que preferiu não se identificar, o suspeito comete assaltos no posto desde julho deste ano, mas foi a primeira vez no plantão dele.

Odisley será levado para audiência de custódia na sexta-feira | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

"Ele chegou como um cliente, pediu para abastecer, e quando foi trocar o dinheiro ele apontou o revólver na minha cintura. Ao fugir, as rodas da moto ficaram presas na caneleta, então aproveitei a oportunidade para pedir socorro, então os funcionários das lojas de convivências e pessoas que passavam pelo local, foram pra cima dele com violência", detalhou o frentista.

Durante a represália um vigilantes da lanchonete também localizada no posto, acionou os policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que compareceram ao local e evitaram a morte do suspeito pelas mãos da população indignada.

Com o suspeito foram encontrados um revólver, munições e o dinheiro roubado no posto | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

O sargento Miqueias Silva, que esteve na frente de ocorrência, contou que o suspeito foi levado ao hospital para ser atendido por conta das agressões e depois foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

"Com ele nós encontramos um revólver calibre 38, munições e R$60 que ele roubou do frentista. Ele colocava uma sacola preta na placa da moto quando realizava o assalto e a arma ele empresou de um integrante de facção do bairro que ele mora", disse o sargento.

O suspeito colocava um plastico na placa do veículo quando realizava os assaltos | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Após os procedimentos no DIP, ele será levado na sexta-feira (13) para audiência de custódia e caso não seja liberado, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde deverá ficar à disposição da Justiça.