Homem é detido após realizar assaltos no Parque dos Bilhares em Manaus

Três celulares roubados e a arma de brinquedo utilizada pelo suspeito | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus – Vinicius Farias da Silva, de 20 anos, foi detido na noite desta quinta-feira (12) por cometer assaltos no com uma arma de brinquedo. O crime aconteceu por volta das 19h30 no Parque Municipal Ponte dos Bilhares, localizado no bairro Chapada, zona Centro-Oeste da capital.

Segundo informações do Cabo Marcos Correia, que realizava ciclo patrulhamento na área com a guarnição, eles foram acionados por uma das vítimas que informou sobre o suspeito que ainda estaria no local.

Cabo Marcos Correia da Ciclopatrulha | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

"Localizamos o suspeito e após abordagem ele fugiu, mas nós conseguimos detê-lo. Com o meliante apreendemos o simulacro que ele utilizou para ameaçar as vitimas, e três celulares, sendo um deles da vítima que nos acionou", disse o policial.

O suspeito foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar a ocorrência. Ele não tem passagem por nenhum crime e após os precedimentos cabíveis, ficará a disposição da justiça.