Vídeo: mais de 2 mil veículos foram roubados em 2019 em Manaus

A maioria dos roubos são de motocicletas | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), de janeiro a julho deste ano foram 2,4 mil ocorrências de furtos e roubos de veículos só na capital do Amazonas. Os números são altos, os casos que acontecem diariamente em todas as regiões de Manaus.

Caso não resolvido

Uma mulher teve a moto roubada em plena luz do dia. A vítima registrou o roubo no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), região em que a moto foi roubada, na Zona Norte de Manaus. As investigações sobre o caso sequer chegaram ao conhecimento da delegacia especializada de furtos e roubos de veículos. O GPS instalado na moto mostrou a exata localização do veículo, a vítima reconheceu peças no local.

A assessoria da polícia militar do Amazonas não quis comentar o caso. A motocicleta da vítima nunca foi recuperada.

Ações em Manaus

Os roubos movimentam o mercado negro de desmanche e venda de peças de veículos na cidade. Em junho deste ano, num balanço feito desde janeiro, mais de 50 oficinas de desmanche foram fechadas pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), da Polícia Civil do Amazonas. Três pessoas foram presas e duas indiciadas.

No mesmo mês, a DERFV divulgou um balanço de 385 motos recuperadas. Neste início do setembro, mais 15 veículos foram encontrados no Amazonas. Em contrapartida, a SSP-AM divulgou que houve uma redução nos furtos de veículos no estado, comparados ao mesmo período no ano passado.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem especial | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

