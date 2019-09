Rocam prende homem com drogas no bairro Mauazinho

Policiais militares da Rocam detiveram, nesta quinta-feira (12), às 23h, um homem de 23 anos em posse de substâncias entorpecentes no bairro do Mauazinho, zona leste da capital. #jornalismoprofissional #jornalismoemtempo | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Policiais militares da Rocam prenderam, na quinta-feira (12), às 23h, um homem de 23 anos em posse de substâncias entorpecentes no bairro do Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Com ele, foram apreendidas uma porção de pó branco supostamente cocaína, uma porção média de maconha, 50 pinos de cocaína, uma balança de precisão, um aparelho celular, uma porção de pedra de oxi e mais 123 trouxinhas de cocaína.

Policiais, que atendeu a ocorrência, informaram que realizavam patrulhamento pela rua Vitória Régia, no Mauazinho, quando avistaram um homem em atitude suspeita transitando pela via.

Na abordagem, a polícia encontrou com o suspeito uma porção de pó branco supostamente cocaína. Após breve conversa, ele confessou aos policiais que tinha mais uma quantidade de drogas escondidas em sua residência, que ficava nas proximidades.

Os policiais se dirigiram ao local junto com o suspeito e, após autorização dele, realizaram vistoria na casa, onde foi encontrado o restante do material apreendido. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao mesmo, que foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.

Em consulta junto aos órgãos de segurança, os policiais detectaram ainda que o suspeito já possui passagem pela polícia acusado de tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria