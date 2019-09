Após discutir com desconhecido, homem é executado na Praça da Matriz

Anderley era vendedor de peixes na região do Centro | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus - Um homem identificado como Anderley Dantas Rabelo, conhecido como Zarolinho, de 38 anos, foi executado na noite desta sexta-feira (13), no terminal da Matriz, no Centro. O crime aconteceu por volta das 23h, quando um homem, ainda não identificado, disparou contra a cabeça e o ombro da vítima que morreu na hora.

O capitão Deni Souza, do Comando de Policiamento da Área Sul (CPA Sul) informou que vítima teria discutido minutos antes com o homem. Pouco tempo depois um suspeito chegou em uma moto e efetuou os disparos.

Várias viaturas da CPA Sul foram até o local para dá suporte a ocorrência | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

"Não sabemos se o suspeito do crime é mesmo com quem a vítima discutiu antes. A população informou a vítima é conhecida por vender peixe aqui na área do Centro. Ao que tudo indica, o crime pode ter sido uma desavença entre os dois homens, disse o Capitão.

Agentes da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) identificaram que na vítima foi atingida com dois tiros na cabeça e um no ombro esquerdo. Logo depois o corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), para fazer exame de necropsia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e sequestro (DEHS) vai investigar o crime.